وقال أندريه فوروبيوف حاكم موسكو في منشور على تليغرام "منذ الساعة الثالثة فجرا (منتصف الليل بتوقيت غرينيتش)، تتصدى قوات الدفاع الجوي لهجوم بطائرات مسيرة على منطقة العاصمة".

وأضاف فوروبيوف أن "امرأة قتلت في بلدة خيمكي في شمال غرب موسكو، إضافة إلى رجلين في قرية تابعة لمقاطعة ميتيشي (شمال شرق المدينة)، بينما تضررت منازل في مناطق أخرى من الإقليم، وتعرضت البنية التحتية لهجمات".

وأكد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية أسقطت ما لا يقل عن 74 طائرة مسيرة خلال الليل وأكثر من 120 طائرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي موسكو نفسها، أسفرت غارة جوية عن إصابة 12 شخصا، معظمهم من العمال، في موقع بناء بالقرب من مصفاة نفط، وفقا لسوبيانين الذي أكد أن "إنتاج المصفاة لم يتأثر، وتضررت ثلاثة مبان سكنية".

وكان الكرملين قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن القوات الروسية استأنفت هجومها في أوكرانيا، بعدما انتهت خلال الليل هدنة استمرت 3 أيام أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وصرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، بأن روسيا أطلقت أكثر من 1560 مسيرة على بلاده منذ منتصف ليل الأربعاء الفائت، فيما اعتبر الهجوم الروسي الأعنف على أوكرانيا منذ بداية الحرب.

وتوعّد زيلينسكي الجمعة بشن ضربات على مواقع نفطية وعسكرية في روسيا، ردا على هجوم دام أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل في كييف قبل يوم.

ووصلت المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة إلى طريق مسدود، بسبب منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، إذ تطالب موسكو كييف بسحب قواتها من أجزاء من المنطقة لم تتمكن من السيطرة عليها خلال الحرب.

وفي المقابل، تؤكد أوكرانيا أنها لن تتنازل عن أي أرض تسيطر عليها.