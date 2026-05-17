وأرفق البيت الأبيض الصورة بعبارة "لنجعل أميركا عظيمة مجددا".

وكان ترامب قد ألمح أيضا في وقت سابق من يوم السبت إلى اقتراب التحرك العسكري من جديد ضد إيران، في منشور له عبر منصته تروث سوشال.

وكتب ترامب على المنصة: "هدوء ما قبل العاصفة"، مرفقا المنشور بصورة له وخلفه عاصفة كبيرة وسفن حربية، فيما بدا كأنه إشارة إلى قرب التحرك العسكري ضد إيران.

وقبل ذلك قال ترامب إن إيران ستواجه وقتا سيئا للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق معها.

وأوضح لقناة "بي إف إم" الفرنسية أنه لا يعرف إن كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران قريبا، لكنه أشار إلى أن الإيرانيين مهتمون بالتوصل إلى اتفاق.

وتابع ترامب قائلا: "إيران ستواجه وقتا سيئا للغاية إن لم يتم التوصل إلى اتفاق".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد كشفت، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات مكثفة لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، ربما في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وسط تصاعد التقديرات بانهيار المسار الدبلوماسي.

وبحسب التقرير، عاد ترامب من زيارته إلى الصين ليواجه قرارا حاسما بشأن العودة إلى توجيه ضربات عسكرية لإيران، بعد تعثر ما وصفه التقرير بـ"مجالس السلام" خلال الأسابيع الماضية.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله إن المقترح الإيراني الأخير غير مقبول، مضيفا: "إذا لم تعجبني الجملة الأولى فسأرميه في سلة المهملات"، مكررا تهديده بأن طهران "إما أن تتوصل إلى اتفاق أو سيتم تدميرها".

وأشار التقرير إلى أن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أكد، خلال جلسة استماع في الكونغرس، أن لدى الجيش الأميركي "خطة للتصعيد إذا لزم الأمر"، موضحا أن عملية "الغضب الملحمي" التي جرى تعليقها الشهر الماضي قد تُستأنف خلال أيام.

ووفق مصادر عسكرية، تشمل الخيارات المطروحة تنفيذ غارات جوية أكثر كثافة ضد مواقع الحرس الثوري والبنية العسكرية الإيرانية، إلى جانب بحث سيناريو أكثر خطورة يتمثل في نشر قوات خاصة داخل إيران للسيطرة على مواد نووية مدفونة تحت الأرض، خصوصا في منشأة أصفهان النووية.