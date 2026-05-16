وأوضح محمد علي ندومي، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة بورنو جنوبي البلاد، أن الفتيات والصبية جرى خطفهم، الجمعة، خلال هجوم واسع النطاق على قرية موسى بولاية بورنو.

وبحسب ندومي، تم اختطاف 28 طفلا من مدرسة ابتدائية وأربعة خرين من مدرسة ثانوية، إضافة إلى 10 أطفال تم خطفهم من منازلهم واقتيادهم بعيدا.

وأضاف أن الخاطفين وصلوا إلى القرية على متن دراجات نارية.

يأتي هذا بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وتقاتل شمال شرقي نيجيريا، جماعات مثل جماعة بوكو حرام وتنظيم ولاية غرب أفريقيا التابع لتنظيم داعش ضد الدولة منذ أكثر من 15 عاما. كما تنشط عصابات إجرامية في المنطقة.