وذكر البيان أن الجيش الأميركي قامت بتحويل مسار 78 سفينة تجارية كانت متجهة إلى إيران وتعطيل 4 سفن لعدم امتثالها للحصار المفروض على إيران.

وتشن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة أطلق عليها مسؤولون اسم "الغضب الاقتصادي"، وتشمل فرض عقوبات، وحصار الموانئ الإيرانية، ومصادرة السفن المرتبطة بطهران في المياه حول العالم.

وتهدف الخطة إلى شل تجارة النفط والسلع الإيرانية، والعمل على استهداف "أسطول الظل" الذي تعتمد عليه إيران في تصدير مواردها.

وجاءت هذه الخطة في أعقاب فشل جولة مفاوضات عقدت بين واشنطن وطهران في باكستان، وانتهت دون التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي أطلقتها واشنطن بمشاركة إسرائيل في 28 فبراير الماضي تحت اسم "الغضب الملحمي".