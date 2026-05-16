وقال ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشال": "الليلة، وبتوجيهاتي، نفذت القوات الأميركية الباسلة والقوات المسلحة النيجيرية بنجاح باهر مهمة بالغة التعقيد ومخططة بدقة للقضاء على أخطر إرهابي في العالم".

وأضاف أن "أبو بلال المينوكي، الرجل الثاني في تنظيم داعش عالميا، ظنّ أنه يستطيع الاختباء في إفريقيا، لكنه لم يكن يعلم أن لدينا مصادر تُطلعنا على تحركاته".

وتابع قائلا: "لن يُرهب المينوكي شعوب إفريقيا بعد الآن، ولن يُساعد في التخطيط لعمليات تستهدف الأميركيين".

واختتم ترامب منشوره قائلا: "بإقصائه، تضاءلت عمليات داعش العالمية بشكل كبير. شكرا لحكومة نيجيريا على شراكتها في هذه العملية".

وكان ترامب قد أعلن في ديسمبر الماضي أن بلاده شنّت ضربة استهدفت تنظيم "داعش" في نيجيريا.

ووقتها قال ترامب إن المستهدفين "كانوا يقتلون بوحشية، في المقام الأول، المسيحيين الأبرياء، بمستويات لم نشهدها منذ سنوات، بل وحتى قرون".

وذكرت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا على منصة "إكس"، أن الضربة نفذت بناء على طلب السلطات النيجيرية وأسفرت عن مقتل عدد من عناصر "داعش".

وجاءت هذه الضربة بعد أن بدأ ترامب في أواخر أكتوبر الماضي، إطلاق تحذيرات من أن المسيحية تواجه "تهديدا وجوديا" في نيجيريا، وهدد بالتدخل عسكريا في الدولة الواقعة غربي إفريقيا بسبب ما وصفه بإخفاقها في وقف العنف الذي يستهدف المناطق المسيحية.