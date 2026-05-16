والتقى الرئيس أولا بحزب "التقدميون" من تيار يسار الوسط في قلعة ريغا الجمعة، قبل أن يعقد مشاورات مع ممثلي الأحزاب الأخرى.

وكان حزب "التقدميون" قد سحب دعمه لرئيسة الوزراء المنتمية لوسط اليمين بسبب خلاف يتعلق بالتعامل مع حوادث الطائرات المسيرة على الحدود مع روسيا، مما أدى إلى انهيار الائتلاف الحاكم الثلاثي.

وقال رينكيفيتش، المسؤول عن تكليف مرشح بتشكيل الحكومة وتعيين رئيس الوزراء المقبل، إنه يهدف إلى التوصل إلى قرار في أسرع وقت ممكن.

وقدمت سيلينا، التي تتولى منصبها منذ سبتمبر 2023، استقالتها يوم الخميس.

وبموجب دستور لاتفيا، تؤدي هذه الخطوة تلقائيا إلى استقالة الحكومة بأكملها، والتي ستستمر في أداء مهام حكومة تصريف أعمال حتى يتم اعتماد حكومة جديدة.

وكتبت سيلينا على منصة "إكس"، الخميس: "لطالما كانت أولويتي، ولا تزال، رفاهية وأمن شعب لاتفيا... تتغير الأحزاب والائتلافات، ولكن لاتفيا باقية. وتأتي مسؤوليتي تجاه المجتمع فوق أي شيء آخر".

وكانت طائرتان مسيرتان قد تحطمتا الأسبوع الماضي في منشأة لتخزين النفط بمدينة ريزيكني في لاتفيا.

ولم تتسبب المسيرتان في أضرار كبيرة أو وقوع إصابات حيث كانت الخزانات فارغة.

وجاء حادث انتهاك المجال الجوي هذا عقب حادثين سابقين لطائرات مسيرة، مما زاد الضغط على وزير الدفاع أندريس سبرودس، الذي حمّلته سيلينا المسؤولية.

وبعد استقالة سبروودس، أرادت سيلينا تعيين الكولونيل، رايفيس ميلنيس، في منصبه، بدلا من تعيين أحد أعضاء حزب "التقدميون".

وقوبل هذا التوجه بتحفظ ليس فقط من حزب "التقدميون"، بل أيضا من أطراف أخرى في الائتلاف الحاكم.