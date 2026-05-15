وذكرت الوزارة، أمس الخميس، أن الغواصين كانوا يريدون استكشاف كهوف على عمق حوالي 50 مترا في منطقة "فافو أتول".

وقالت قوة الدفاع الوطني في المالديف في بيان إنه جرى العثور على غواص متوف في الكهف العميق، ونتشل رجال الإنقاذ جثمانه من نحو 60 مترا تحت السطح، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

ويعتقد أن الغواصين الأربعة المتبقيين داخل نفس الكهف، وجاري إرسال فرق إضافية ومعدات متخصصة لما وصفه المسؤولون أنها عملية خطر وعالية المخاطر.

ولم تتطرق وزارة الخارجية الإيطالية إلى أي معلومات عن انتشال الجثامين. وقالت إن هناك خبير إيطالي يساعد خفر السواحل والسفن المالديفية في عملية البحث الجمعة.

ولم تتوفر في البداية تفاصيل حول كيفية وقوع الحادث، ووفقا لروما، فقد فتحت السلطات في جزر المالديف تحقيقا في الأمر، وقالت الوزارة إنها تعمل مع السفارة الإيطالية في سريلانكا لدعم أهالي الضحايا.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن أربعة من القتلى كانوا موظفين أو طلابا في جامعة جنوة.

وجزر المالديف هي دولة جزيرة في المحيط الهندي تقع جنوب غرب سريلانكا، وتجذب شواطئها ذات الرمال البيضاء العديد من المصطافين، كما تحظى شعابها المرجانية بشعبية لدى ممارسي رياضة الغوص والسنوركلينج.