وذكرت المراكز، وهي أعلى هيئة للصحة العامة في أفريقيا، في بيان أنها ستعقد اجتماعا طارئا مع الكونغو وأوغندا وجنوب السودان وشركاء عالميين لتعزيز جهود المراقبة عبر الحدود والتأهب والاستجابة.

وأضافت أنه تم الإبلاغ عن حوالي 246 شخصا يشتبه في إصابتهم و65 وفاة، معظمها في منطقتي مونغوالو وروامبارا الصحيتين، وعن 4 وفيات أكدت الفحوصات المختبرية إصابتهم.

وتابعت "تشعر المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالقلق إزاء خطر انتشار المرض بشكل أكبر بسبب طبيعة المدن في بونيا وروامبارا وحركة السكان الكثيفة والتنقلات المرتبطة بالتعدين في مونغوالو".

المرض الناتج عن الإصابة بفيروس إيبولا خطير، وغالبا ما يسبب الوفاة. وذكرت المراكز أنه ينتشر من خلال الاحتكاك المباشر بسوائل أجسام المصابين أو المواد الملوثة أو الأشخاص الذين توفوا بسبب المرض.