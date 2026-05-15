وأقلعت الطائرة الرئاسية الأميركية "إير فورس وان" من مطار بكين قرابة الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش، متجهة إلى واشنطن.

وكان الرئيس الأميركي اختتم زيارة للصين استمرت يومين ناقش خلالها مع الرئيس الصيني العديد من الملفات المهمة في مقدمتها إيران.

وأشار ترامب في وقت سابق إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة إيجاد سبل لإنهاء هذه الأزمة، وشددا على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا وأن يُفتح مضيق هرمز.

وخلال القمة أيضا، أعلن الجانبان إحراز تقدم في استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، رغم استمرار الخلافات العميقة بين البلدين.