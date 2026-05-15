وكتب ترامب على منصة "ثروت سوشال"، قائلا إنه "عندما أشار شي بأسلوب بليغ إلى أن الولايات المتحدة ربما تكون دولة متراجعة، كان يقصد الضرر الهائل الذي لحق بنا خلال السنوات الأربع التي قضاها بايدن وإدارته، وفي هذا الصدد، كان محقا تماما".

وواصل انتقاده لسياسات بايدن قائلا: "عانت بلادنا معاناة لا توصف بسبب الحدود المفتوحة، والضرائب المرتفعة، ومساواة المتحولين جنسيا بالجميع، ومشاركة الرجال في الرياضات النسائية، وسياسات التنوع والإنصاف والشمول، والاتفاقيات التجارية الكارثية، وتفشي الجريمة، وغير ذلك الكثير".

وأضاف ترامب ممتدحا نفسه: "لم يكن شي يشير إلى الصعود المذهل الذي حققته الولايات المتحدة أمام العالم خلال الأشهر الـ16 الرائعة لإدارة ترامب، الذي تضمن ارتفاعا غير مسبوق في أسواق الأسهم وحسابات التقاعد، وانتصارا عسكريا وعلاقات مزدهرة في فنزويلا، وهزيمة عسكرية ساحقة لإيران (التي ستتبعها أحداث أخرى)".

واستطرد: "أقوى جيش في العالم بلا منازع، وقوة اقتصادية عظمى من جديد، مع استثمار قياسي بلغ 18 تريليون دولار في الولايات المتحدة من قبل جهات أخرى، وأفضل سوق عمل أميركي في التاريخ، حيث يعمل في الولايات المتحدة حاليا عدد من الأشخاص يفوق أي وقت مضى، وإنهاء سياسات التنوع والإنصاف والشمول المدمرة للدول، وغيرها الكثير من الإنجازات التي يصعب حصرها".

وتابع: "في الواقع، هنأني شي على هذه النجاحات الهائلة في فترة وجيزة".

وختم ترامب منشوره قائلا: "قبل عامين، كنا، في الواقع، أمة في تراجع. وأنا أتفق تماما مع شي في هذا. أما الآن فالولايات المتحدة هي الدولة الأكثر ازدهارا في العالم، ونأمل أن تكون علاقتنا مع الصين أقوى وأفضل من أي وقت مضى".

ويزور الرئيس الأميركي بكين في وقت حساس، ويعتقد أنه يضغط عليها لإقناع إيران بفتح مضيق هرمز والانخراط في مفاوضات تنهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل يوم 28 فبراير الماضي.

وبعد محادثات بين ترامب وشي في بكين، الخميس، قال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين اتفقا على ضرورة فتح مضيق هرمز، وإن شي أوضح معارضة الصين لعسكرة المضيق وأي محاولة لفرض رسوم ‌على استخدامه.

كما أبدى الرئيس الصيني "اهتمامه بشراء المزيد من النفط الأميركي لتقليل اعتماد ‌الصين على المضيق في المستقبل"، حسبما جاء في البيان.

وتابع البيت الأبيض: "اتفق الزعيمان على أنه لا ينبغي لإيران أبدا الحصول على أسلحة نووية".