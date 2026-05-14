وردا على سؤال من شبكة "إن بي سي" الإخبارية، بشأن ما طلبه ترامب تحديدا من نظيره الصيني شي جين بينغ فيما يتعلق بإيران، قال روبيو: "لم يطلب منه شيئا".

وتابع الوزير الأميركي: "نحن لا نطلب مساعدة الصين ولا نحتاج إليها. موقفنا واضح تماما: لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا".

وكانت تقارير أشارت إلى أن واشنطن تسعى للضغط على بكين، من أجل إقناع إيران بالتوقف عن تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، المغلق منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأوضح روبيو الذي يرافق ترامب في زيارته إلى بكين: "الجانب الصيني قال إنه لا يؤيد عسكرة مضيق هرمز ولا يؤيد نظام الرسوم، وهذا هو موقفنا".

وتابع: "من الجيد أن يكون لدينا تحالف، أو على الأقل اتفاق بشأن هذه النقطة".

وأكد روبيو أن "ما يوضحه ترامب هو أنه إذا اعتقد الإيرانيون أنهم سيستخدمون سياستنا الداخلية للضغط عليه لعقد صفقة سيئة، فإن ذلك لن يحدث".

وبعد محادثات بين ترامب وشي، الخميس، قال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين اتفقا على ضرورة فتح مضيق هرمز، وإن شي أوضح معارضة الصين لعسكرة المضيق وأي محاولة لفرض رسوم ‌على استخدامه.

كما أبدى الرئيس الصيني "اهتمامه بشراء المزيد من النفط الأميركي لتقليل اعتماد ‌الصين على المضيق في المستقبل"، حسبما جاء في البيان.

وتابع البيت الأبيض: "اتفق الزعيمان على أنه لا ينبغي لإيران أبدا الحصول على أسلحة نووية".

ويحرص ترامب على الحصول على دعم الصين لإنهاء حرب أصبحت عبئا انتخابيا، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل.

لكن المحللين يشككون في أن يكون شي مستعدا للضغط بشدة على إيران أو إنهاء الدعم لجيشها، بالنظر إلى قيمتها كأداة استراتيجية موازنة للنفوذ الأميركي.