وبحسب تقارير أميركية، رفض مسؤولون أمنيون صينيون السماح لأحد أفراد الخدمة السرية المكلف بحماية الرئيس بالدخول إلى مجمع معبد السماء حيث عقد اللقاء بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، محملا بالسلاح.

ووفقا لتقارير “فريق الصحافة في البيت الأبيض” على منصة "إكس"، تم منع أحد عناصر الخدمة السرية المرافقين للصحفيين من دخول مجمع المعبد لأنه كان مسلحا.

وقال مراسل وكالة فرانس برس، داني كيمب، إن “دخول الفريق الصحفي إلى مجمع المعبد تأخر بنحو نصف ساعة بسبب نقاش طويل وشديد التوتر بين مسؤولين أميركيين وصينيين، بعد أن رفضت الجهات الأمنية الصينية السماح لأحد عناصر الخدمة السرية المرافقين للصحافة بالدخول وهو يحمل سلاحه”، زفق ما نقله موقع "ديلي بيست".

وأضاف أنه “تم التوصل في النهاية إلى حل وسط”، دون تقديم مزيد من التوضيح. ومع وصول ترامب إلى المعبد برفقة شي، سأل أحد الصحفيين عن سير المحادثات.

فأجاب ترامب باقتضاب وبدون حماس: “إنه رائع، مكان رائع، الصين جميلة”. وفي وقت لاحق، كتب كيمب أن فريق الصحافة “ما زال ينتظر” داخل مجمع المعبد، “بينما يجري مسؤولون أميركيون وصينيون، الذين يحتجزوننا في غرفة جانبية، نقاشا حادا حول ما إذا كان بإمكاننا التحرك”.

وفي منشور لاحق، أشار إلى أن ترامب كان يغادر معبد السماء، بينما واجه فريق الصحافة “تأخيرا آخر بعد نقاش أكثر حدة بين موظفين أميركيين ومسؤولين صينيين، الذين حاولوا عدة مرات منعهم من المغادرة والانضمام إلى الموكب الرئاسي”.

اتخذت بكين إجراءات أمنية واسعة بالتزامن مع زيارة ترامب شملت إغلاق الطرق الرئيسية والحدائق العامة.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، ألغيت نحو 30 رحلة جوية من وإلى مطار بكين الدولي مساء الأربعاء، فيما أغيت الرحلات بين السادسة والتاسعة مساء لهبوط الطائرة الرئاسية التي تقل ترامب والوفد المرافق له.

وعقب محاولة الاغتيال التي تعرض لها ترامب خلال حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، طلب من جميع العاملين في فندق "فور سيزونز" حيث يقيم الرئيس الأميركي تسجيل هوياتهم لدى السلطات.

وأفادت التقارير أيضا أن الفنادق القريبة من السفارة الأميركية، بما فيها فندق "فور سيزونز"، لا تتيح أي غرف للحجز بالتزامن مع زيارة ترامب، في ظل إجراءات أمنية مشددة تشمل نشر الشرطة المسلحة وخيام التفتيش والحواجز الأمنية حول الفندق.