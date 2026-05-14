وقال ترامب إن شي جين بينغ "يرغب في التوصل إلى اتفاق"، مضيفا: "لقد عرض بالفعل المساعدة، وقال: إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة على الإطلاق، فأنا أرغب في ذلك".

وأشار ترامب إلى أن الصين، باعتبارها من أكبر مشتري النفط، تمتلك علاقات مع إيران، لكنه شدد على أن الرئيس الصيني أبدى اهتماماً واضحاً بالحفاظ على استقرار الملاحة في المضيق.

وأضاف: "إنه يرغب في رؤية مضيق هرمز مفتوحا"، في إشارة إلى أهمية الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية وأسواق الطاقة.

ويجري ترامب زيارته إلى الصين في توقيت بالغ الحساسية، في ظل تعقيدات متزايدة تحكم العلاقات بين واشنطن وبكين، بالتزامن مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعد الزيارة الأولى لرئيس أميركي إلى الصين منذ نحو عقد، وتحمل على جدول أعمالها ملفات استراتيجية بارزة، تشمل الحرب في إيران، وقضية تايوان، إضافة إلى التنافس الاقتصادي والتكنولوجي المتصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم.