وبحسب التقارير، ضمت قائمة الطعام المحدودة أطباقا مثل: “الكركند في حساء الطماطم”، و“أضلاع اللحم البقري المقرمشة”، و“بط بكين المشوي”، و“الخضروات الموسمية المطهية”، و“السلمون المطهو ببطء مع صلصة الخردل”، إضافة إلى “فطيرة لحم الخنزير المقلية”، وذلك وفق قائمة وُزّعت على الصحفيين المرافقين للرئيس.

أما الحلويات، فتضمنت “معجنات على شكل صدفة بحرية”، و“تيراميسو”، إلى جانب تشكيلة من الفواكه والمثلجات.

ومن جهة أخرى، استغل المسؤولون الأميركيون وقادة الأعمال الذين رافقوا ترامب في زيارته للصين مأدبة العشاء لإجراء محادثات مع نظرائهم الصينيين.

وشهد وزير الحرب بيت هيغسيث وهو يجري محادثات مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون بالاستعانة بمترجم.

كما شوهد الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، لي جون، وهو يلتقط صورة سيلفي مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الملياردير إيلون ماسك.

وشارك في ذات المناسبة، التي تعد آخر محطة في جدول اليوم الأول من زيارة ترامب، مسؤولون أميركيون آخرون من بينهم وزير الخارجية سكوت بيسنت ووزير الخارجية ماركو روبيو ونائب كبير لموظفي البيت الأبيض للسياسات ستيف ميلر، إلى جانب قادة أعمال مثل تيم كوك، وشوهدوا وهم يتبادلون الأحاديث ويتفاعلون فيما بينهم.

وبحسب التقارير، رتبت الطاولات بتنسيقات زهرية فاخرة، بينما ضمت إحدى الطاولات نموذجا لمعبد السماء، وهو موقع مدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو،الذي زاره ترامب يوم الخميس.

وارتدى مقدمو الطعام في المأدبة التي أقامها شي على شرف ترامب أزياء صينية تقليدية باللون الأحمر.