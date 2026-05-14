وقال ترامب، مخاطبا شي وزوجته بنغ لييوان خلال مأدبة أقيمت عقب محادثات في بكين: "يشرفني أن أوجه إليكِ، السيدة بنغ، دعوة لزيارتنا في البيت الأبيض في 24 سبتمبر، ونتطلع إلى ذلك".

ويجري الرئيس الأميركي ونظيره الصيني، الخميس، محادثات رسمية في إطار زيارة ترامب إلى بكين التي تمتد ليومين.

وشوهد شي وترامب يتصافحان بعد وصول ترامب في موكب سيارات إلى القاعة، حيث كان في انتظاره وفد أميركي يضم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث ورؤساء تنفيذيين لشركات من بينهم إيلون ماسك.

وأثنى ترامب على الرئيس الصيني واصفا إياه بـ"القائد العظيم"، وأضاف: "أحيانا لا يحب الناس قولي هذا، لكنني سأقوله على أي حال لأنه الحقيقة".

وقال ترامب إن العلاقات بين البلدين تتجه نحو مرحلة أفضل، وستكون "أفضل من أي وقت مضى"، معربًا عن ثقته بأن القوتين العظميين ستحظيان بمستقبل رائع معًا.

وقال ترامب لشي جين بينغ: "أنا وأنت نعرف بعضنا منذ وقت طويل.. كانت لدينا علاقة رائعة، وكلما واجهتنا مشكلة كنا نحلها بسرعة كبيرة. وسيكون لدينا مستقبل رائع معًا. لدي احترام كبير للصين وللعمل الذي قمت به. أنت قائد عظيم".

وأضاف: "الوفد الذي يرافقني يضم 30 شخصية من أكبر وأفضل رجال الأعمال في العالم، وهم هنا احترامًا لك وللصين، ويتطلعون إلى تعزيز التجارة والأعمال بين بلدينا".

وتابع: "إنه لشرف لي أن أكون معكم. إنه لشرف لي أن أكون صديقكم، والعلاقة بين الصين والولايات المتحدة ستكون أفضل من أي وقت مضى".

ومن جهته، قال الرئيس الصيني في بداية القمة: "أنا أؤمن أن المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة تفوق حجم الخلافات بيننا".

واعتبر شي أن "استقرار علاقتنا مع واشنطن أمر مفيد للعالم".

وتابع: "أتطلع إلى تبادل وجهات النظر حول الملفات الكبرى مع ترامب".