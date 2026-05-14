ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول أن واشنطن وبكين اتفقتا على أنه "لا ينبغي السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، مع التأكيد على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية.

وتأتي هذه التصريحات عقب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية شددت فيه على ضرورة بناء علاقات "مستقرة واستراتيجية" مع الولايات المتحدة، عبر إدارة الخلافات وتوسيع قنوات التواصل بين الجانبين.

وأضافت الخارجية الصينية أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية، مؤكدة أن قضية تايوان تظل "العامل الأكثر حساسية" في العلاقات بين بكين وواشنطن.

كما جددت بكين موقفها الرافض لمبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان، معتبرة أن هذا الموقف "ثابت ولا يقبل التغيير".