وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن "قوات مجموعة الجنوب الروسية، نتيجة للعمليات الحاسمة، حررت بلدة نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت الدفاع الروسية في بيان إلى أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شنت القوات الروسية ضربة واسعة النطاق مستهدفة منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية التي تستخدمها القوات الأوكرانية.

وجاء في بيان الدفاع الروسية "رداً على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات الروسية، ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، أرضية وجوية، وطائرات مسيّرة هجومية، بما في ذلك صواريخ كينجال فرط الصوتي، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية التي تستخدمها القوات الأوكرانية، ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة البعيدة المدى، ومرافق تخزين الوقود ومواد التشحيم".

وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن "أهداف الضربة، تحققت وتمت إصابة جميع الأهداف المحددة".

وكان سلاح الجو الأوكراني أعلن، صباح اليوم الخميس، أن روسيا أطلقت 56 صاروخا باليستيا وصاروخ كروز، بالإضافة إلى 675 طائرة مسيرة، جرى اعتراض معظمها.

وتضررت عدة مبان في كييف، وانتشلت فرق الإنقاذ ناجين من تحت أنقاض مبنى سكني انهار جزئيا.

وقال مسؤولون في الدفاع المدني إن 40 شخصا أصيبوا فيما دمرت 18 شقة.