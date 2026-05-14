وأشارت الرئاسة الأميركية إلى أن "الجانبين اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لدعم التدفق الحر للطاقة".

وقال البيان إنهما ناقشا أيضا زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأميركية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض أيضا إن البلدين اتفقا على أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا.

ولم يرد ذكر تايوان في ملخص البيت الأبيض للاجتماع، الذي وصفه بأنه "جيد".