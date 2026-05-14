وبحسب الصحيفة البريطانية، قالت خبيرة لغة الجسد جودي جيمس إن ترامب استخدم "رمزاً غير معلن" عبر 5 تربيتات متتالية أثناء المصافحة، معتبرة أن ذلك يعكس محاولة لتأكيد السيطرة وتوطيد العلاقة في الوقت نفسه.

وأضافت أن ترامب بادر بالمصافحة رغم أن شي جين بينغ كان المضيف، معتبرة أن من يبدأ بالمصافحة يسعى غالباً إلى فرض حضور أقوى في اللقاءات الرسمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصافحة استمرت نحو 10 ثوانٍ، وسط تواصل بصري مكثف بين الزعيمين، بينما وصفت الخبيرة ابتسامة ترامب بأنها "ابتسامة ضفدع"، معتبرة أنها كشفت توتراً أو محاولة لإخفاء مشاعر حقيقية خلال اللقاء.

وجاء اللقاء في قاعة الشعب الكبرى ببكين، ضمن أول اجتماع مباشر بين ترامب وشي منذ اندلاع الحرب الإيرانية في فبراير الماضي، وسط ملفات شائكة تتعلق بتايوان والتجارة والتنافس الاستراتيجي بين واشنطن وبكين.