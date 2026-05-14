والعواصف شائعة في هذه الولاية الشمالية خلال الموسم الحار من مارس إلى يونيو، قبل أن تجلب الأمطار الموسمية الهدوء.

وقال مفوض الإغاثة في أوتار براديش في منشور على إكس إن "الظروف الجوية السيئة" أمس الأربعاء أدت إلى وفاة 89 شخصا.

وأضاف المنشور أنه وردت تقارير عن إصابة 53 شخصا وتضرر 87 منزلا ومقتل 114 رأسا من الماشية في الولاية بسبب العواصف والأمطار والبرق.

وأظهرت صور بثها التلفزيون أشجارا ولوحات إعلانية اقتلعتها رياح عاتية خلال العاصفة التي هبت، أمس الأربعاء، مما أدى إلى سقوط بعضها على السيارات وسط سحب من الغبار وأكوام الحطام على جوانب الطرق.

وذكر مسؤول إغاثة بالولاية لرويترز أن بعض الوفيات نجمت عن سقوط الأشجار وجدران المنازل، ولم يذكر تفاصيل عن جهود الإنقاذ.

وقالت السلطات إن رئيس وزراء الولاية أصدر توجيهات للمسؤولين بمساعدة الناجين وتوزيع مساعدات مالية في غضون 24 ساعة.