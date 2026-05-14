وقالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان لها "إن سلطات بكين تشكّل حاليا الخطر الوحيد على السلام والاستقرار الإقليميين"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأشارت إلى "المضايقات العسكرية" من جانب الصين وأنشطتها في المنطقة الرمادية حول تايوان والمنطقة كدليل على ذلك، ومضيفة أن "بكين لا تملك أي حق في تقديم أي مطالبات باسم تايوان دوليا".

وكان شي جين بينغ تطرق خلال لقائه مع نظيره الأميركي دونالد ترامب إلى قضية تايوان، وهي الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي وتقول الصين إنها جزء من أراضيها وتسلحها الولايات المتحدة.

وجاء في بيان صيني عن المحادثات، التي اختتمت بعد ما يزيد قليلا على ساعتين، أن شي قال لترامب إن تايوان هي أهم قضية في العلاقات الأميركية الصينية، وإن سوء التعامل معها قد يؤدي إلى صراع ووضع بالغ الخطورة.