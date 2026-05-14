وقال مسؤولون إن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لهجوم روسي كبير بالطائرات المسيرة والصواريخ في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن إصابة 4 على الأقل وإلحاق أضرار بعدة بنايات، انهار جزء من إحداها وتسبب في محاصرة بعض السكان تحت الأنقاض.

من جهته، قال سلاح الجو الأوكراني، اليوم الخميس، إن القوات الروسية أطلقت 675 طائرة مسيرة و56 صاروخا على أوكرانيا في هجوم واسع النطاق خلال الليل.

وذكر سلاح الجو في بيان أن الدفاعات الجوية أسقطت 652 طائرة مسيرة و41 صاروخا، مضيفا أنه جرى تسجيل 38 ضربة في 24 موقعا، وجرى الإبلاغ أيضا عن أضرار ناجمة عن الحطام في 18 موقعًا آخر.

وأوضح أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 29 صاروخاً مجنحاً من طراز “X-101” من بين 35، إضافة إلى 12 صاروخاً باليستياً من بين 18، فيما لم تتمكن من اعتراض أي من صواريخ كينجال الثلاثة التي أُطلقت خلال الهجوم، بحسب ما أفاد مراسلنا.

كما أشارت القوات الجوية الأوكرانية إلى تسجيل 15 إصابة مباشرة ناجمة عن الصواريخ، و23 ضربة بطائرات مسيّرة في 24 موقعاً مختلفاً، إضافة إلى تناثر حطام الطائرات المسيّرة التي تم إسقاطها في 18 موقعاً آخر.

وامتدت الهجمات الروسية خلال الليل إلى عدة مدن أوكرانية، بينها كييف، وكريمنشوك، وبيلا تسيركوف، وخاركيف، وسومي، وأوديسا.

وقال أولكسي كوليبا نائب رئيسة وزراء أوكرانيا اليوم الخميس إن غارات جوية روسية شنت خلال الليل استهدفت بنية تحتية مدنية في البلاد، بما في ذلك موانئ في منطقة أوديسا الجنوبية وشبكات سكك حديدية.