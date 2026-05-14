وأثارت هذه الخطوة مفاجأة لدى بعض المسؤولين العسكريين، وفقا للتقارير.

فقد قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، نقلا عن مسؤول في البنتاغون، إنه تم إبلاغ القرار خلال اجتماع ضم القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا وأجزاء من الجيش الأميركي.

وكان من المتوقع أن يتم نشر هؤلاء الجنود في بولندا ضمن عملية تدوير مقررة لمدة 9 أشهر.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن في مارس الماضي أن اللواء سيحل محل قوات أخرى كجزء من عملية تدوير روتينية.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن بعض المعدات والأفراد كانوا بالفعل في طريقهم إلى وجهتهم، مما جعل قرار الإيقاف المفاجئ يربك بعض مسؤولي الجيش الذين لم يتوقعوا هذه الخطوة.