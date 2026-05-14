وأثنى ترامب على الرئيس الصيني واصفا إياه بـ "القائد العظيم"، وأضاف: "أحيانا لا يحب الناس قولي هذا، لكنني سأقوله على أي حال لأنه الحقيقة".

قال ترامب إن العلاقات بين البلدين تتجه نحو مرحلة أفضل، وستكون "أفضل من أي وقت مضى"، معربا عن ثقته بأن القوتين العظميين ستحظيان بمستقبل رائع معا.

وقال ترامب لشي جين بينغ "أنا وأنت نعرف بعضنا منذ وقت طويل.. كانت لدينا علاقة رائعة، وكلما واجهتنا مشكلة كنا نحلّها بسرعة كبيرة. وسيكون لدينا مستقبل رائع معًا. لدي احترام كبير للصين وللعمل الذي قمت به. أنت قائد عظيم".

وأضاف "الوفد الذي يرافقني يضم 30 شخصية من أكبر وأفضل رجال الأعمال في العالم، وهم هنا احتراما لك وللصين، ويتطلعون إلى تعزيز التجارة والأعمال بين بلدينا".

وتابع "إنه لشرف لي أن أكون معكم. إنه لشرف لي أن أكون صديقكم والعلاقة بين الصين والولايات المتحدة ستكون أفضل من أي وقت مضى".