وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال لقائهما لإجراء محادثات في بكين الخميس، أن العالم يشهد تغيرات متسارعة، وأن المصالح المشتركة بين بكين وواشنطن تفوق حجم الخلافات، معربا عن تطلعه لتبادل وجهات النظر حول الملفات والقضايا الكبرى.

وأضاف أنه "سعيد" باستقبال ترامب في أول زيارة للرئيس الأميركي إلى الصين منذ العام 2017، فيما "العالم أمام مفترق طرق"، مضيفا "أنا أؤمن أن المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة تفوق حجم الخلافات بيننا"، معتبرا أن "استقرار علاقتنا مع واشنطن أمر مفيد للعالم".

وقال شي: "يسعدني جدًا لقاؤكم هنا في بكين. هذه زيارتكم الثانية إلى الصين بعد انقطاع دام 9 سنوات، واجتماعنا اليوم محط أنظار العالم.. نشهد حاليًا تطورًا متسارعًا للتغيرات لم نشهده منذ قرن؛ فالمشهد الدولي يتسم بتفاعل معقد بين التقلبات والاضطرابات، والعالم يقف على مفترق طرق جديد".

وأضاف الرئيس الصيني: "لطالما آمنتُ بأن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق خلافاتنا؛ وأن نجاح كل دولة يمثل فرصة للأخرى؛ وأن استقرار العلاقات الصينية الأميركية مكسبٌ للعالم. أتطلع إلى تبادل وجهات النظر معكم، فخامة الرئيس، حول القضايا الرئيسية التي تهم بلدينا والعالم، وإلى العمل معًا".

وتابع الرئيس الصيني أن "التعاون يفيد الجانبين، بينما المواجهة تضر بهما. يجب أن نكون شريكين لا خصمين".

قضية تايوان

وحذّر شي جين بينغ دونالد ترامب من نشوب صراع بين بلديهما إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان المتمتعة بحكم ذاتي والتي تطالب بكين بضمها، وفق محطة "سي سي تي في" الرسمية.

وقال شي وفق القناة التلفزيونية الرسمية إن "قضية تايوان هي أهم قضية في العلاقات الصينية-الأميركية".

وأضاف "إذا تم التعامل معها بشكل خاطئ، قد يتصادم البلدان أو حتى يدخلان في صراع، ما يدفع العلاقة الصينية-الأميركية برمّتها إلى وضع شديد الخطورة".

في المقابل، قال ترامب في الاجتماع الذي يعقد في قاعة الشعب الكبرى في بكين "إنه شرف لي أن أكون معكم. إنه شرف لي أن أكون صديقكم، وستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى".

وأضاف أن البلدين سيحظيان "بمستقبل رائع".