ووصل ترامب إلى القاعة في العاصمة الصينية، لإجراء محادثات شائكة مع شي تمتد ليومين.

وتصافح الرئيسان بعد وصول ترامب في موكب سيارات إلى القاعة، حيث كان في انتظاره وفد أميركي يضم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث ورؤساء تنفيذيين لشركات من بينهم إيلون ماسك.

ومن المتوقع أن تتناول القمة الصينية الأميركية عدة ملفات، منها حرب إيران والتجارة والذكاء الاصطناعي وتايوان.

وقال الرئيس الصيني في بداية القمة: "أنا أؤمن أن المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة تفوق حجم الخلافات بيننا".

واعتبر شي أن "استقرار علاقتنا مع واشنطن أمر مفيد للعالم".

وتابع: "أتطلع إلى تبادل وجهات النظر حول الملفات الكبرى مع ترامب".

في المقابل، تعهد الرئيس الأميركي بأن تصبح العلاقات بين البلدين "أفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى".

وقال ترامب مخاطبا نظيره الصيني: "سيكون لنا مستقبل رائع معا".

وتسعى الولايات المتحدة للضغط على الصين، حتى تقنع إيران بفتح مضيق هرمز والانخراط في مفاوضات تقود إلى اتفاق ينهي الحرب.

وكشف روبيو أن مسؤولي بلاده سيحاولون إقناع الصين بلعب دور أكثر فاعلية في حل النزاع في إيران، وذلك بالتزامن مع زيارة ترامب إلى بكين.

وأوضح روبيو، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أدلى بها من على متن طائرة الرئاسة الأميركية أثناء توجهه إلى الصين، الأربعاء، أن الولايات المتحدة قدمت حججها لبكين حول ضرورة انخراطها في جهود تهدئة التوترات المتصاعدة مع إيران.