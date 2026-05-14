وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، إن "العدو يهاجم كييف بطائرات مسيّرة وصواريخ بالستية".

وفي رسالة عبر "تلغرام"، حث كليتشكو سكان العاصمة على الاحتماء.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة تيمور ‌تكاتشينكو، إن ‌حطام الطائرات ‌المسيّرة أصاب مباني في مناطق مختلفة من المدينة، بما ‌في ذلك عمارات سكنية.

ونشرت ⁠قنوات غير رسمية على "تلغرام" مقاطع فيديو ⁠تظهر أجزاء ‌تشتعل فيها النيران ⁠من مبان سكنية.

ولم ⁠ترد تقارير بعد ​عن وقوع قتلى أو إصابات في كييف.

كما ذكرت ⁠القوات الجوية الأوكرانية أن صواريخ روسية استهدفت مناطق أخرى في البلاد، منها خاركيف وسومي وتشيرنيهيف شمالا، ومنطقة بولتافا ‌الوسطى.

وبعد هدنة 3 أيام أقرت بمناسبة ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، استؤنفت الهجمات الروسية اليومية على مدن أوكرانية ليل الإثنين.

والأربعاء أطلقت موسكو ما لا يقل عن "800 طائرة مسيّرة" على البلاد، وفقا لما ذكره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.