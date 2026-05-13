ويُطلق على هذا الوفد في بعض الأوساط الإعلامية لقب "رجال التريليونات" نظراً للقيمة الهائلة للشركات التي يديرونها، والتي تتجاوز في مجملها عشرات التريليونات من الدولارات، حيث يضم الوفد شخصيات بارزة مثل الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ الذي انضم في اللحظة الأخيرة، إلى جانب الملياردير إيلون ماسك، وقد حظي ترامب ومرافقوه باستقبال حافل شمل حرس شرف عسكري ومجموعات من الطلاب الصينيين الذين لوحوا بالأعلام الأميركية والصينية عند نزوله من الطائرة الرئاسية.

وقد كتب ترامب على منصة "تروث سوشال" أنه سيطالب الرئيس الصيني شي جين بينغ بـ"انفتاح" الصين ليتسنى لهؤلاء القادة الرائعين إظهار سحرهم، فيما أعربت بكين عن استعدادها التام لتوسيع نطاق التعاون وإدارة الخلافات في ظل بيئة دولية مضطربة.

وتُظهر الأرقام الضخمة للوفد المرافق لترامب حجم الثقل الاقتصادي الذي اصطحبه معه إلى بكين، إذ تتجاوز القيمة السوقية للشركات والثروات الشخصية الممثلة في الرحلة حاجز 27 تريليون دولار، وهو رقم يوازي تقريباً حجم الاقتصاد الأميركي بالكامل، ويتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين، كما يفوق اقتصاد الاتحاد الأوروبي مجتمعاً وفق تقديرات المؤسسات المالية الدولية، ما يعكس أن ترامب لم يصل إلى الصين بوفد سياسي تقليدي، بل بكتلة مالية وتكنولوجية تُعد من الأكبر في العالم.

ويأتي هذا الوفد في سياق سعي ترامب لتحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة وسط هدنة تجارية هشة تأثرت سلباً بالتطورات المتعلقة بالحرب على إيران، مع التركيز الرئيسي على تسهيل مبيعات التقنيات المتقدمة وصفقات الطيران والاستثمارات المالية، فيما من المتوقع أن تستمر القمة يومين وتشمل مناقشات حول ملفات حساسة مثل حرب إيران ومبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان.

وفيما يلي استعراض مفصل لأبرز أعضاء الوفد:

تيم كوك - أبل

يُعد تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل التي تعد عملاق التكنولوجيا الاستهلاكية، حيث تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 4.3 تريليون دولار، ويركز جهده خلال هذه الزيارة على تعزيز مبيعات المنتجات والخدمات في السوق الصينية الضخمة التي تمثل أحد أهم أسواق الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية والخدمات الرقمية على مستوى العالم.

لاري فينك - بلاك روك

يشغل لاري فينك منصب الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك التي تعد أكبر مدير أصول في العالم بأصول مدارة تتجاوز 10 تريليونات دولار، وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 177 مليار دولار، ويسعى خلال الزيارة إلى توسيع أنشطة الاستثمار والصناديق المتداولة في السوق الصينية التي توفر فرصاً كبيرة للنمو طويل الأمد.

ستيفن شفارتزمان - بلاك ستون

يعتبر ستيفن شفارتزمان مؤسس ورئيس شركة بلاك ستون التي تعد من أكبر شركات الاستثمار الخاص والعقارات في العالم، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 205 مليارات دولار، ويدير الشركة استثمارات هائلة في الأصول البديلة، ويأمل في اكتشاف فرص استثمارية جديدة داخل الصين خلال هذه القمة المهمة.

كيلي أورتبرغ - بوينغ

يقود كيلي أورتبرغ شركة بوينغ العملاقة في مجال الطيران والدفاع التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 187 مليار دولار، ويأمل في تحقيق صفقات طائرات تاريخية مع الجانب الصيني لكسر فترة الجفاف في المبيعات التي عانت منها الشركة في السنوات الأخيرة.

براين سايكس - كارجيل

يشغل براين سايكس منصب الرئيس التنفيذي لشركة كارجيل التي تعد أكبر شركة زراعية خاصة في العالم بإيرادات سنوية تتجاوز 150 مليار دولار، وتركز أعمالها بشكل أساسي على تجارة السلع الزراعية والغذاء على المستوى العالمي، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في سلاسل التوريد الغذائية بين البلدين.

جين فريزر - سيتي

تتولى جين فريزر منصب الرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي غروب المصرفية التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 216 مليار دولار، وتسعى إلى تعميق الخدمات المصرفية والاستثمارية داخل الصين التي تمثل سوقاً استراتيجية للبنوك الأميركية الكبرى.

تشاك روبنز - سيسكو

يقود تشاك روبنز شركة سيسكو المتخصصة في الشبكات والبنية التحتية الرقمية، والتي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 392 مليار دولار، حيث يركز على تعزيز دور الشركة في بناء الشبكات الرقمية المتقدمة داخل السوق الصينية.

جيم أندرسون - كوهيرنت

يترأس جيم أندرسون شركة كوهيرنت المتخصصة في تقنيات الفوتونيكس والليزر والمواد المتقدمة، ويسعى إلى توسيع حضور الشركة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية الصينية.

إتش. لورانس كولب - جي إي إيروسبيس

يقود إتش. لورانس كولب وحدة الطيران في جنرال إلكتريك التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 311 مليار دولار، ويركز على تعزيز التعاون في مجال المحركات الجوية والتقنيات المتقدمة.

ديفيد سولومون - غولدمان ساكس

يشغل ديفيد سولومون منصب الرئيس التنفيذي لبنك غولدمان ساكس الاستثماري الذي تبلغ قيمته السوقية حوالي 280 مليار دولار، ويسعى إلى تعزيز أنشطة الاستثمار المصرفي بين البلدين.

جاكوب ثايسن - إلومينا

يترأس جاكوب ثايسن شركة إلومينا المتخصصة في تقنيات الجينوميات والتكنولوجيا الحيوية، ويهدف إلى توسيع التعاون في مجال العلوم الحياتية.

مايكل ميباخ - ماستركارد

يقود مايكل ميباخ شركة ماستركارد لمعالجة المدفوعات الإلكترونية التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 442 مليار دولار، ويسعى إلى تعزيز حضورها في سوق المدفوعات الرقمية الصينية.

دينا باول ماكورميك - ميتا

تتولى دينا باول ماكورميك منصب رئيسة الشؤون العالمية في ميتا بلاتفورمز التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 1.53 تريليون دولار، وتركز على قضايا السياسات العالمية والإعلان الرقمي.

سانجاي ميهروترا - مايكرون

يقود سانجاي ميهروترا شركة مايكرون في مجال أشباه الموصلات وذاكرة الحواسيب التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 842 مليار دولار.

جينسن هوانغ - إنفيديا

يترأس جينسن هوانغ شركة إنفيديا الرائدة عالمياً في رقائق الذكاء الاصطناعي، والتي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 5.3 تريليون دولار مما يجعلها الأكبر في الوفد، ويواجه تحديات كبيرة تتعلق بتراخيص تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين.

كريستيانو أمون - كوالكوم

يقود كريستيانو أمون شركة كوالكوم في مجال أشباه الموصلات والتقنيات اللاسلكية التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 222 مليار دولار.

إيلون ماسك - تسلا/سبيس إكس

يشغل إيلون ماسك منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 1.6 تريليون دولار إلى جانب سبيس إكس، وتبلغ ثروته الشخصية حوالي 823 مليار دولار مما يجعله أغنى شخص في العالم.

رايان ماكينيرني - فيزا

يقود رايان ماكينيرني شركة فيزا لمعالجة المدفوعات التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 620 مليار دولار.