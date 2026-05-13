وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" أن الرجل، واسمه إحسان أفراشته، ويبلغ من العمر 32 عاما، اعتقل في عام 2024 وحكم عليه بالإعدام في عام 2025.

وكانت إيران أعدمت خلال الأيام الماضية عددا من الأشخاص بتهم مختلفة.

فقد ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية في الثاني من مايو الجاري أن إيران أعدمت رجلين بتهمة التعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، مضيفة أن الرجلين كانا يجمعان معلومات بشأن مواقع حساسة، بما في ذلك منشأة نطنز النووية لصالح إسرائيل.

كما أعدمت رجلا آخر في وقت سابق، بسبب ما يزعم من علاقاته مع الموساد ومشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة في يناير.

وأعدمت في الرابع من مايو الجاري، أفادت 3 أشخاص ممن شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مناطق مختلفة من البلاد في بداية العام الجاري، وفق وسائل إعلام إيرانية.