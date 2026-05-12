وكان هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين يدليان بشهادتيهما بشأن طلب ميزانية بقيمة 1,5 تريليون دولار للعام 2027، إلى جانب المدير المالي للبنتاغون جولز هيرست الثالث، عندما طُلب منهم تقديم تحديث بشأن تكلفة الحرب.

وقال هيرست للمشرعين، في إشارة إلى التقدير الذي أورده هيغسيث في 29 أبريل "في وقت الإدلاء بالشهادة... كان الرقم 25 مليار دولار. لكن فريق هيئة الأركان المشتركة والمراقب المالي يراجعان التقديرات باستمرار، ونعتقد الآن أن المبلغ يناهز 29 مليار دولار"، مشيرا إلى تحديث تكاليف "إصلاح المعدات واستبدالها" والنفقات التشغيلية الأوسع نطاقا.

ولدى سؤاله عن موعد حصول الكونغرس على كشف أكثر تفصيلا لتكاليف الحرب، قال هيغسيث إن الإدارة ستطلب "كل ما نعتقد أننا بحاجة إليه" بشكل منفصل عن الميزانية الأساسية للبنتاغون، لكنه لم يحدد موعد تقديم الطلب الإضافي.

واستغل ديموقراطيون جلسة الاستماع لمهاجمة الإدارة على خلفية تكلفة الحرب وما اعتبروه انعداما للشفافية في ما يتّصل بأهداف الولايات المتحدة.

وقالت روزا ديلاورو، كبيرة الديموقراطيين في لجنة الاعتمادات في مجلس النواب "في النهاية لا بد من إجابة على السؤال: ماذا أنجزنا وبأي تكلفة".

واتهمت الديموقراطية بيتي مكولوم البنتاغون بـ"افتقار متواصل للشفافية"، وطالبت بمزيد من الوضوح في ما يتّصل باستراتيجية الإدارة الطويلة الأمد قبل أي موافقة للكونغرس على تمويل إضافي.

فاقمت الحرب المخاوف بشأن الاستنزاف السريع لمخزونات الأسلحة الأميركية بعد أشهر من عمليات مكثّفة استُخدم فيها الدفاع الجوي والصواريخ في الشرق الأوسط.

ونفى هيغسيث صحة ما يحكى عن استنزاف النزاع بشكل كبير لاحتياطيات الذخيرة الأميركية.

وقال إن "مسألة الذخيرة جرى تضخيمها"، وأضاف "نحن نعرف بالضبط ما لدينا. لدينا الكثير مما نحتاج إليه".