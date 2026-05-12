وقال ترامب رداً على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد حقاً بإمكانية منع إيران من بناء قنبلة نووية: "100 بالمئة. سيتوقفون، وقد قالوا لي ذلك. الإيرانيون أخبروني بأنهم سيتوقفون".

وأضاف: "لسنا مضطرين للاستعجال في أي شيء. لدينا حصار يمنع وصول الأموال إليهم".

وشدد ترامب على أن واشنطن "لا يمكنها السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، لأنهم سيستخدمونه".

وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يدرس بشكل أكثر جدية استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران.

وأشارت المصادر إلى أن ترامب "أصبح غير صبور" تجاه استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وأضافت المصادر أن ترامب يعتقد بتأثير الانقسام داخل القيادة الإيرانية على تقديم تنازلات جوهرية في المحادثات المتعلقة بملف طهران النووي.

وذكرت المصادر أن الرد الأخير من إيران بشأن المقترح الأميركي لإنهاء الحرب، دفع المسؤولين في إدارة ترامب إلى السؤال بشأن ما إذا كانت طهران مستعدة لاتخاذ موقف تفاوضي جاد.

ووصف ترامب، الإثنين، المقترح الذي قدمته إيران بـ"الغبي"، والذي لا يمكن القبول به، مؤكدا أن اتفاق وقف إطلاق النار مع طهران في "غرفة الإنعاش".

وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين أن الرسالة الإيرانية لم تتضمن عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي.