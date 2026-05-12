وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ "الهدنة الإنسانية انتهت. العملية العسكرية الخاصة مستمرّة"، في إشارة إلى التسمية التي تطلقها موسكو على حرب أوكرانيا المستمر منذ أكثر من 4 سنوات.

وأضاف: "يمكن وقفها في أي لحظة"، بمجرّد أن "تتحمّل أوكرانيا المسؤولية وتتخذ القرار اللازم".

وتابع: "تدرك كييف جيدا القرارات التي يجب اتخاذها".

وخلال وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب الجمعة، تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشنّ هجمات.

وتعثرت المفاوضات حتى الآن خصوصا بشأن مصير دونباس، الحوض الصناعي الكبير في شرق أوكرانيا، إذ تطالب موسكو بانسحاب القوات الأوكرانية منه، وهو ما ترفضه كييف.

وفي سياق متصل، اعتبر بيسكوف أنّ من السابق لأوانه الحديث عن "تفاصيل" إنهاء الحرب في أوكرانيا، بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ الحرب "تقترب من نهايتها".

وقال إنّ "العمل المتراكم في عملية السلام يسمح لنا بالقول إنّ النهاية تقترب. ولكن في هذا السياق، ليس من الممكن في الوقت الحالي الحديث عن أي تفاصيل محددة".

وكان بوتين أثار مفاجأة، عندما أعلن في خطاب ألقاه السبت بعد عرض عسكري في يوم النصر في الحرب العالمية الثانية في الساحة الحمراء، أنّ "الحرب تقترب من نهايتها".

ولكنه لم يوضح ما قصده، بينما اقترنت هذه التصريحات بانتقادات للدعم الغربي للجيش الأوكراني.

وردا على سؤال بشأن هذه التصريحات، قال بيسكوف إنّ "الرئيس قال إنّ روسيا لا تزال منفتحة على التواصل وإن العمل تمّ في إطار ثلاثي".

وأضاف: "قال (بوتين) إنّنا سنرحّب بمواصلة جهود المتابعة من جانب الولايات المتحدة".