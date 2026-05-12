وبحسب تقرير نشره موقع "إسرائيل هيوم"، تضمنت الرسائل دعوات للإسرائيليين للتعاون مع إيران، إلى جانب عبارات تهديدية، من بينها: "سترون الشمس قريبًا في سماء الليل"، في تكرار لرسائل تحذيرية سبق تداولها خلال فترات التوتر بين الجانبين.

وذكر الموقع أن الرسائل انتشرت ليل الإثنين وحتى صباح الثلاثاء، فيما أبلغ مستخدمون عن تلقيهم رسائل تحثهم على التواصل مع "جهات استخباراتية إيرانية" عبر الإنترنت أو من خلال السفارات الإيرانية في دول مختلفة.

وجاء في إحدى الرسائل، بحسب المصدر: "تدعوكم جمهورية إيران الإسلامية إلى التعاون في مجال الاستخبارات"، بينما تضمنت رسائل أخرى انتقادات سياسية داخلية مرتبطة بالحرب الجارية، إضافة إلى رسائل قالت: "لقد وعدناكم بأنكم سترون قريبًا نجومًا في سماء الليل ليست نجومًا".

ونقل موقع "إسرائيل هيوم" عن الهيئة الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني قولها إن هذه الرسائل تهدف إلى "التلاعب بالمواطنين وإثارة الذعر"، إضافة إلى محاولة دفعهم لتسليم معلومات شخصية إلى "جهات معادية" تحت ذرائع مختلفة.

وأضافت الهيئة أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر الرسائل ووقف انتشارها، مشيرة إلى أن بعضها أُرسل من أرقام تحمل أسماء وهمية مثل "IntelOp".

كما شددت السلطات الإسرائيلية على ضرورة تجاهل هذه الرسائل وعدم إعادة توجيهها أو الضغط على أي روابط مرفقة بها، مع الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن المخصص للحوادث السيبرانية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة السيبرانية والإعلامية بين إيران وإسرائيل، بالتوازي مع التوترات الأمنية والعسكرية المستمرة في المنطقة.