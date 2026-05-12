وقالت وزيرة الدولة مياتا فانبوليه في رسالة استقالتها التي نُشرت على منصة إكس، متوجهة إلى ستارمر "أحثّكم على فعل ما هو صحيح للبلاد وللحزب، ووضع جدول زمني لانتقال منظم حتى يتمكّن فريق جديد من تنفيذ التغييرات التي وعدنا بها البلاد".

لكن ستامر أعلن لوزراءه المجتمعين في داونينغ ستريت: "يتوقع الشعب منّا الاستمرار في الحكم. هذا ما أفعله، وهذا ما يجب علينا فعله كحكومة"، وفق ما ورد في بيان حكومي.

وفي وقت سابق، تعهد رئيس الوزراء البريطاني بإثبات "خطأ" المشككين فيه، وذلك بعد أيام قليلة من هزيمة انتخابية لحزب العمال الذي يقوده.