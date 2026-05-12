وكتب ⁠رضائي على منصة ⁠إكس: "قد يكون ​التخصيب ⁠بنسبة ​90 بالمئة أحد الخيارات المتاحة لإيران ​في حالة تعرضها لهجوم آخر. سنناقش ​هذا الأمر ‌في البرلمان".

عملية انتزاع اليورانيوم المخصب

وفي وقت سابق، أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجة جديدة من التكهنات بشأن احتمال تنفيذ عملية عسكرية خاصة داخل إيران، بهدف استعادة أو تأمين مخزون اليورانيوم المخصب عالي النقاء، مع استمرار تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران.

وقال ترامب، خلال تصريحات أدلى بها، الإثنين، إن إيران كانت قد عرضت في البداية مرافقة الجانب الأميركي إلى المنشآت النووية المتضررة، قبل أن تتراجع عن ذلك، مضيفًا أن الإيرانيين أبلغوه: "عليكم أخذه بأنفسكم".

وأكد الرئيس الأميركي أن واشنطن تراقب الموقع عن كثب، محذرًا من أن الولايات المتحدة "ستتعامل بقوة" مع أي محاولة للاقتراب من مخزون اليورانيوم.

من جهته، تحدث نتنياهو بصورة أكثر مباشرة خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، وردًا على سؤال بشأن كيفية إخراج اليورانيوم من إيران، قال: "تدخل وتأخذه".

وأضاف أن ترامب أبلغه برغبته في تنفيذ مثل هذه العملية، معتبرًا أنها "ممكنة عمليًّا"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة العملية أو توقيتها المحتمل.