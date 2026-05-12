وقال ترامب، خلال تصريحات أدلى بها، الإثنين، إن إيران كانت قد عرضت في البداية مرافقة الجانب الأميركي إلى المنشآت النووية المتضررة، قبل أن تتراجع عن ذلك، مضيفًا أن الإيرانيين أبلغوه: "عليكم أخذه بأنفسكم".

وأكد الرئيس الأميركي أن واشنطن تراقب الموقع عن كثب، محذرًا من أن الولايات المتحدة "ستتعامل بقوة" مع أي محاولة للاقتراب من مخزون اليورانيوم.

من جهته، تحدث نتنياهو بصورة أكثر مباشرة خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، وردًا على سؤال بشأن كيفية إخراج اليورانيوم من إيران، قال: "تدخل وتأخذه".

وأضاف أن ترامب أبلغه برغبته في تنفيذ مثل هذه العملية، معتبرًا أنها "ممكنة عمليًّا"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة العملية أو توقيتها المحتمل.

تنسيق بين واشنطن وتل أبيب

ووفقًا لما أورده موقع "ذا وار زون"، فإن التصريحات المتزامنة بين واشنطن وتل أبيب تعكس مستوى مرتفعًا من التنسيق السياسي والعسكري، خاصة بعد تعثر الجهود الدبلوماسية بين الجانبين.

ونقلت تقارير عن مسؤولين إسرائيليين رغبتهم في أن يصدر ترامب أمرًا بتنفيذ عملية خاصة لتأمين المخزون النووي الإيراني، الذي يُعتقد أنه يكفي لصنع نحو 12 رأسًا نوويًّا في حال استكمال عمليات التخصيب والمعالجة.

ويحذر خبراء عسكريون من أن أي عملية برية داخل إيران لاستعادة اليورانيوم، الذي يُعتقد أنه مدفون تحت أنقاض مجمع أصفهان النووي، ستكون بالغة التعقيد والخطورة، وقد تتطلب مشاركة قوات خاصة أميركية أو إسرائيلية أو مشتركة.

وفي تطور متصل، وصف ترامب العرض الإيراني الأخير بأنه "قطعة قمامة"، معتبرًا أن وقف إطلاق النار الحالي "على جهاز التنفس الصناعي"، في ظل تمسك طهران بمطالب تشمل تعويضات الحرب ورفع العقوبات والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز.