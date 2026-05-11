وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين أن الرسالة الإيرانية لم تتضمن عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي.

وأضاف: "لقد قضينا على قادة إيران، صفين من القادة. إن المقترح الإيراني مقترح غبي لا يمكن أن يقبل به أحد. حتى لو كان أوباما لن يقبل به ولا بايدن حتى، بالرغم من أنهم سبق أن قبلوا بأسوأ من ذلك".

وتابع قائلا: "لقد أحبطنا خطط إيران مرتين. أحبطنا أسوأ اتفاق نووي مبرم مع إيران، والمرة الثانية من خلال القاذفات الجميلة التي ضربت مواقعهم النووية بشدة".

وأشار ترامب إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران في "حالة إنعاش" حسب وصفه، متحدثا عن وجود فرصة من واحد بالمئة لبقاء الاتفاق على قيد الحياة.

وفي ذات السياق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن ترامب سيبحث مع فريق الأمن القومي مسار حرب إيران بما في ذلك احتمال استئناف الأعمال العسكرية بعد وصول المفاوضات لطريق مسدود.

وأوضح المسؤول الأميركي أن ترامب يميل للقيام بعمل عسكري ضد إيران لإرغامها على تقديم تنازلات بشأن البرنامج النووي.

وكشف أن أحد الخيارات التي يدرسها ترامب استئناف مشروع الحرية لتسهيل الملاحة بمضيق هرمز.



ومن الخيارات أمام ترامب استئناف القصف الجوي وضرب 25 بالمئة من الأهداف التي حددها الجيش الأميركي ولم يضربها بعد في إيران.