وبحسب نتائج الاستطلاع التي نُشرت الإثنين، قال نحو ثلثي المشاركين إن ترامب لم يقدم تفسيرات واضحة بشأن أهداف الحرب أو مبررات الانخراط العسكري الأميركي في المواجهة مع طهران.

وفي المقابل، أظهر الاستطلاع ارتفاعا طفيفا في شعبية الرئيس الأميركي، بعد أن كانت قد سجلت في وقت سابق أدنى مستوياتها منذ بداية ولايته الحالية.

ويأتي الاستطلاع في وقت تواصل فيه الإدارة الأميركية مواجهة انتقادات داخلية بشأن سياستها الخارجية، وسط انقسام سياسي وشعبي حول طبيعة التدخل العسكري الأميركي في الشرق الأوسط.