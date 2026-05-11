وفي حديثه لـ"فوكس نيوز"، تعهد ترامب بتحقيق نصر كامل على إيران، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في "حالة إنعاش"، وأن "هناك فرصة 1 بالمئة لبقاء وقف إطلاق النار على قيد الحياة".

وتابع ترامب: "سنواصل الضغط على إيران حتى التوصل إلى اتفاق"، متابعا: "قضينا على قادة إيران في الصفين الأول والثاني ولا أحد يريد أن يكون رئيسا".

واعتبر الرئيس الأميركي أن مقترح إيران لوقف إطلاق النار "غبي"، مشيرا إلى أنها "لم تذكر في رسالتها عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي".

ولفت إلى أن إيران "تتفق مع الولايات المتحدة ثم تتراجع عن موقفها"، وأضاف أن الإيرانيين قالوا إن "الولايات المتحدة يمكنها الحصول على المواد النووية، لكن سيتعين عليها إزالتها".

وأكد أن الطيارين الأميركيين "قاموا بعملهم في قصف المنشآت النووية وكان ذلك عملاً رائعًا".

كما ذكر أن الإيرانيين ربما "يحاولون بناء قدراتهم القتالية في الأسابيع الماضية"، متابعا: "خطتي لحصار إيران كانت خطة عسكرية عبقرية".

وفيما يتعلق بأسعار الطاقة اعتبر أنه "حالما ننتهي من مسألة إيران ستشهدون تراجعا كبيرا في أسعار الطاقة".

واتهم النظام الإيراني "بقتل أكثر من 40 ألف شخص خلال الأشهر الماضية".

وذكر ترامب أن المحادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ستشمل ملفي الطاقة وإيران، مؤكدا أن "الرئيس الصيني يريد حل مشكلة مضيق هرمز حيث لا تمر السفن الصينية من هناك حاليا".