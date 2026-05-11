كما دعا زعيم حزب العمال إلى "وضع المملكة المتحدة في قلب أوروبا"، في محاولة لإعادة الزخم لولايته.

وأقرّ رئيس الوزراء بأن "الناس محبطون من الوضع في بريطانيا، ومحبطون من السياسة، والبعض يشعر بخيبة أمل تجاهي".

وأضاف الرجل الذي أعاد حزب العمال إلى السلطة عام 2024 بعد 14 عاما من حكم المحافظين: "أعلم أن البعض يشكّك بي، وأعلم أن عليّ أن أثبت خطأهم، وسأفعل".

لكن منذ توليه منصبه، تراجعت شعبية الزعيم البالغ 63 عاما بشكل مطرد، في ظل ركود اقتصادي وارتفاع في تكاليف المعيشة، تفاقم مؤخرا بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويشير منتقدوه إلى أخطاء متكررة يتهمونه بارتكابها، وإلى خطوات جدلية عدة ارتبط اسمه بها، لا سيما الفضيحة التي أحاطت بتعيين بيتر ماندلسون، الشخصية العمالية المثيرة للجدل، سفيرا في واشنطن، الأمر الذي أشعل دعوات متكررة لاستقالته داخل حزبه.

وقد ازداد السخط داخل حزبه بعد الانتخابات المحلية التي جرت الخميس الماضي، والتي أظهرت انحسار شعبية حزب العمال لصالح حزب "إصلاح المملكة المتحدة" ("ريفورم يو كاي") المناهض للهجرة بزعامة نايجل فاراج، حتى في معاقله في شمال إنكلترا وويلز، حيث تتركز الطبقة العاملة. كما استقطب حزب الخضر، ذو الميول اليسارية، أصواتا منه في لندن.

وصرح كير ستارمر بأن "التغييرات التدريجية لن تكون كافية"، واعدا بـ"رد أقوى".

وتمثّل الإعلان الملموس الوحيد في خطابه، في نيته تأميم شركة الصلب البريطانية "بريتيش ستيل"، المملوكة لمجموعة "جينغيه" (Jingye) الصينية، والتي سيطرت عليها الحكومة قبل عام ونيف.

وبعد عشر سنوات من الاستفتاء الذي أدى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شدد زعيم حزب العمال على ضرورة تقريب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني: "ستتميز حكومة حزب العمال هذه بالتزامها إعادة بناء علاقتنا مع أوروبا ووضع المملكة المتحدة في قلب أوروبا، حتى نكون أقوى اقتصاديا وتجاريا ودفاعيا".

ولفت إلى أنه سيرسم "مسارا جديدا لبريطانيا" في قمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة المقبلة، والمتوقع عقدها أواخر يونيو أو أوائل يوليو.

وقبل الانتخابات المحلية، كانت الحكومة قد أعلنت أنها تُعدّ تشريعا يسمح بـ"مواءمة ديناميكية" للمعايير البريطانية، ولا سيما تلك المتعلقة بالغذاء، مع معايير الاتحاد الأوروبي، لتسهيل التجارة بين الجانبين.

وصرح كير ستارمر بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد "أفقر" المملكة المتحدة و"أضعفها"، خلافا لوعود نايجل فاراج المعروف بتشكيكه في الاتحاد الأوروبي. كما وصف فاراج بأنه "استغلالي" و"انتهازي".

وأعلن رئيس الوزراء أيضا نيته "منع المحرضين اليمينيين المتطرفين" من السفر إلى المملكة المتحدة للمشاركة في تظاهرة مُخطط لها السبت، ينظمها تومي روبنسون.