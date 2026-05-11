وكتب ترامب على منصة تروث سوشال للتواصل الاجتماعي: "لقد قرأت للتو الرد ممن يسمون "ممثلي" إيران. لم يعجبني، غير مقبول على الإطلاق".

وفي منشور على حسابه في "إكس"، قال غراهام: "أُقدّر الجهود الصادقة التي يبذلها الرئيس ترامب للسعي إلى حل دبلوماسي يغيّر سلوك النظام الإيراني الإرهابي".

وأضاف: "لكن، في ظل هجماتهم المستمرة على الملاحة الدولية، والهجمات المتواصلة على حلفائنا في الشرق الأوسط، والرد غير المقبول إطلاقا على المقترح الدبلوماسي الأميركي، أرى أنه قد حان الوقت للنظر في تغيير المسار".

واختتم غراهام قائلا: "يبدو أن (مشروع الحرية بلس) (Project Freedom Plus) أصبح فكرة جيدة جدا في الوقت الحالي".

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بعد هجوم أميركي إسرائيلي على إيران، تسيطر طهران على مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة خُمس إنتاج النفط العالمي وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المُسال.

وفي مواجهة هذا الوضع الذي أدّى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى منذ العام 2022، مارست واشنطن ضغوطا على طهران لإعادة فتح الممر البحري.

وبعدما فرضت حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، أطلقت واشنطن عملية "مشروع الحرية" لمرافقة السفن العالقة في الخليج للخروج منه عبر المضيق.

وعلّق ترامب لاحقا العملية العسكرية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

الرد الإيراني بشأن مقترح واشنطن لإنهاء الحرب

أوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن الرد الإيراني على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب "لا يحلّ المطالب الأميركية بالتزامات مسبقة بشأن مصير برنامج إيران النووي ومخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب"، وأن طهران اقترحت تخفيف مستوى تخصيب بعض الكميات منه، ونقل ما تبقى إلى بلد ثالث.

كما تضمن الرد طرحا بتعليق تخصيب اليورانيوم لما دون 20 عاما.

كذلك ركّزت طهران، بحسب الصحيفة، على "إنهاء القتال وإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا، مع رفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ والسفن الإيرانية".

ووفقما قالت وكالة "تسنيم" ⁠الإيرانية شبه الرسمية، الأحد، نقلا عن مصدر مطلع، فإن الرد الإيراني على المقترح الأميركي، يشدد على ضرورة إنهاء الحرب على ‌جميع الجبهات، ‌ورفع ⁠العقوبات المفروضة على طهران.

وأضافت الوكالة أن المقترح ⁠يطالب ‌أيضا بإلغاء العقوبات ⁠التي فرضها مكتب مراقبة الأصول ⁠الأجنبية الأميركي على ⁠مبيعات النفط الإيراني خلال 30 يوما، وإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران.

ووفق المصدر فإن المقترح الإيراني ينص على ضرورة الوقف الفوري للحرب، وضمانات بعدم معاودة شن هجوم على إيران.

وأشار المصدر إلى أن المقترح الإيراني يشدد أيضا على ضرورة إنهاء الحرب على جميع الجبهات.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله ⁠إن مطالب طهران تشمل "إدارة إيرانية لمضيق هرمز إذا تعهدت الولايات المتحدة بالتزامات معينة"، دون أن يحدد المصدر ماهية تلك الالتزامات.

ويشكّل الوضع في مياه الخليج ومضيق هرمز نقطة تجاذب رئيسية بين الولايات المتحدة وإيران، لما له من انعكاس على حركة الشحن البحري وأسعار موارد الطاقة عالميا.

وتتحكّم إيران بهذا الممرّ الحيوي لنقل النفط والغاز والأسمدة، وأنشأت آلية دفع لفرض رسوم على السفن التي تحاول المرور عبره، وردّت واشنطن بمحاصرة موانئ إيران.