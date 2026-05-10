وأضافت الوكالة أن المقترح ⁠يطالب ‌أيضا بإلغاء العقوبات ⁠التي فرضها مكتب مراقبة الأصول ⁠الأجنبية الأميركي على ⁠مبيعات النفط الإيراني خلال 30 يوما، وإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران.

ووفق المصدر فإن المقترح الإيراني ينص على ضرورة الوقف الفوري للحرب، وضمانات بعدم معاودة شن هجوم على إيران.

وأشار المصدر إلى أن المقترح الإيراني يشدد أيضا على ضرورة إنهاء الحرب على جميع الجبهات.

ونقلت الوكالة عن ​المصدر قوله ⁠إن ​مطالب طهران تشمل "إدارة إيرانية لمضيق هرمز إذا تعهدت ​الولايات المتحدة بالتزامات معينة"، دون أن يحدد المصدر ماهية تلك الالتزامات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال، الجمعة، إن إدارته تتوقع تلقي رد من إيران في وقت لاحق من مساء الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بشأن مقترح أميركي يهدف إلى إنهاء الحرب.

وفي تصريحات للصحفيين من أمام البيت الأبيض، امتنع ترامب عن الإفصاح عما إذا كان يعتقد أن إيران تتعمد تأخير العملية.

وأكد الجيش الأميركي استمرار الحصار البحري على إيران، رغم التهديدات الإيرانية، وقال إنه عطّل 4 سفن منذ بداية الحصار.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" إن قواتها أعادت توجيه 58 سفينة تجارية، وعطّلت 4 سفن منذ 13 أبريل الماضي، في إطار الحصار البحري المفروض على إيران.

وفي سياق متصل، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في إيران "لم تنته بعد" مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب، وذلك بحسب مقتطفات من مقابلة مع قناة أميركية.

وقال نتنياهو في حديث لبرنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس": "أعتقد أن الحرب حققت الكثير، لكنها لم تنته بعد لأن ثمة مواد نووية، يورانيوم مخصب، يجب أن يتم نقله الى خارج إيران. لا تزال ثمة مواقع لتخصيب اليورانيوم يجب أن يتم تفكيكها".

وبدوره أعرب ترامب عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستؤمّن في نهاية المطاف اليورانيوم الإيراني المخصب، محذرا السلطات الإيرانية من الاقتراب من موقع اليورانيوم المدفون تحت الأرض.