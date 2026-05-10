وبدأت الأحد في أحد موانئ جزيرة تينيريفي بجزر الكناري الإسبانية عملية إجلاء نحو مئة من الركاب وأفراد الطاقم من سفينة "إم في هونديوس"، بحسب وزارة الصحة الإسبانية.

وأوصت منظمة الصحة العالمية بفرض حجر صحي لمدة 42 يوما على جميع ركاب السفينة اعتبارا من اليوم ​الأحد.

وغادرت طائرات تقل مواطنين إسبان وفرنسيين بحلول الساعة الحادية عشر والنص بتوقيت غرينتش. وذكرت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا جارسيا أن كندا وهولندا وبريطانيا ‌وتركيا وأيرلندا والولايات المتحدة ستنقل رعاياها أيضا بعد ذلك، على أن تقل الطائرة الهولندية أيضا ألمانا وبلجيكيين ويونانيين.

وأضافت أن طائرة من أستراليا، ستنقل رعاياها ‌إضافة إلى ركاب من نيوزيلندا ‌ودول آسيوية أخرى غير محددة، من المقرر أن تصل غدا الإثنين وتغادر في المساء.

وينتشر فيروس هانتا عادة عن طريق القوارض، لكنه يمكن أن ينتقل من شخص لآخر في حالات نادرة. ورصد لأول مرة في الثاني من مايو، بعد 21 يوما من وفاة أول راكب، وذلك عندما أجرى مسؤولون صحيون في جنوب أفريقيا ‌فحوصات لرجل بريطاني كان في العناية المركزة. ومنذ ‌ذلك الحين، توفي راكبان آخران.