وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن طهران أرسلت ردها على اقتراح أميركا بشأن إنهاء الحرب عبر باكستان، التي تضطلع بدور الوسيط.

وجاء في خبر أوردته وكالة إرنا: "أرسلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم (الأحد) عبر الوسيط الباكستاني، ردها على أحدث نصّ اقترحته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأشارت وكالة "إرنا" إلى أن الخطة المقترحة تشمل تركيز المفاوضات في هذه المرحلة على إنهاء الحرب، التي اندلعت ‌قبل ‌أكثر ⁠من شهرين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الرد على المقترح الأميركي يركّز على إنهاء الحرب وضمان أمن الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، الجمعة، إن إدارته تتوقع تلقي رد من إيران في وقت لاحق من مساء الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بشأن مقترح أميركي يهدف إلى إنهاء الحرب.

وفي تصريحات للصحفيين من أمام البيت الأبيض، امتنع ترامب عن الإفصاح عما إذا كان يعتقد أن إيران تتعمد تأخير العملية.

وعندما سألته مراسلة "سي إن إن" عما إذا كان قد تلقى ردا من إيران، قال: "من المفترض أن نتلقى ردا منهم الليلة".