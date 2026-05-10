وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي استثنائي في أعقاب الاحتفالات بيوم النصر في موسكو السبت، قال بوتين "من بين جميع السياسيين الأوروبيين، أفضل المحادثات مع شرودر" وقال الزعيم الروسي أيضا إنه يعتقد أن الحرب تتجه نحو النهاية.

وفي رده على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية، قال مكتب شرودر إن المستشار الأسبق، الذي يعتبره الكثيرون في ألمانيا مخزيا بسبب علاقاته المستمرة مع بوتين، لن يعلق.

وأكد بوتين أن "حلا سلميا للصراع المستمر منذ فترة طويلة يقع على عاتق أوكرانيا وروسيا. لكن إذا رغب شخص ما في المساعدة، سنكون ممتنين".

يشار إلى أن شرودر وهو سياسي ينتمي إلى يسار الوسط، عمل مستشارا لألمانيا في الفترة ما بين عامي 1998 و2005، وكان شخصية مثيرة للجدل منذ سنوات، بسبب صداقته مع بوتين ودوره في قضايا الطاقة الروسية.

ووصف في مقال بصحيفة برلينر تسايتونغ في يناير، أن الحرب في أوكرانيا تتعارض مع القانون الدولي لكنه أضاف "لكنني أيضا ضد شيطنة روسيا باعتبارها العدو الأبدي وأيد استئناف استيراد الطاقة الروسية".

وتولى شرودر دورا هاما في شركات الطاقة الروسية، بعد مغادرته مباشرة المشهد السياسي الألماني.