وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف إطلاق نار لثلاثة أيام من 9 إلى 11 مايو، في ظل تعثر جهود السلام الأوسع نطاقا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.

وقال إيفان فيدوروف حاكم منطقة زابوريجيا صباح اليوم إن شخصا لقي حتفه و3 أصيبوا في غارات روسية على المنطقة الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا.

وفي خاركيف بشمال شرق البلاد، قال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف إن 8 أشخاص أصيبوا في هجمات بطائرات مسيرة على عاصمة المنطقة وأحياء سكنية مجاورة.

وذكر أولكسندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون جنوب البلاد أن 7 أشخاص أصيبوا جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة ونيران المدفعية منذ صباح أمس السبت.

وأفاد أولكسندر هانزا حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في جنوب شرق أوكرانيا بإصابة طفل وتعرض بنية تحتية لأضرار في هجمات روسية.

وقالت القوات الجوية في كييف إن روسيا أطلقت 27 طائرة مسيرة بعيدة المدى على أوكرانيا خلال الليل، وهو عدد أقل من المعتاد، لكن الدفاعات الجوية أسقطتها كلها.

وفي تقرير أصدرته في الصباح، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن 147 اشتباكا وقعت على جبهة القتال.

ورغم هذه التقارير، لم يعلق المسؤولون الأوكرانيون علنا على أي انتهاكات لوقف إطلاق النار والذي من المفترض أن يشمل أيضا تبادل 1000 أسير حرب من كل جانب.