وكان انتحاري وعدد من المسلحين قد فجروا مركبة مفخخة بالقرب من النقطة الأمنية في منطقة بانو في إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان في وقت متأخر من أمس السبت، وفقا لما قاله المسؤول بالشرطة ساجد خان.

وأسفر الهجوم عن تبادل مكثف لإطلاق النار.

وقال مسؤول بالشرطة لـ (د ب أ)" لقى ما لا يقل عن 15 من رجال الشرطة حتفهم"، مضيفا أن 3 رجال شرطة أصيبوا في الهجوم.

وأظهرت الصور التي نشرها وسائل الاعلام المحلية المبنى الذي تعرض للهجوم وقد انهار، ورجال الانقاذ وهم يبحثون عن الجثث.

وبدأت القوات الأمنية عملية لتعقب منفذي الهجوم.

وقالت مصادر في الشرطة ⁠إن المسلحين استخدموا ‌طائرات مسيرة في الهجوم، بحسب ما ذكرت رويترز.

وهرعت سيارات إسعاف تابعة لأجهزة الإنقاذ والمستشفيات ⁠المدنية إلى مكان الحادث، وأعلن المسؤولون حالة الطوارئ في المستشفيات الحكومية ⁠في بانو.

وأعلنت جماعة "اتحاد المجاهدين" في باكستان، التي تم تشكيلها حديثا، عن مسؤوليتها عن الهجوم في بيان تم إرساله إلى الصحفيين.