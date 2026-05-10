وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" إن قواتها أعادت توجيه 58 سفينة تجارية، وعطّلت 4 سفن منذ 13 أبريل الماضي، في إطار الحصار البحري المفروض على إيران.

وأكد الجيش الأميركي استمرار الحصار البحري بشكل كامل على إيران رغم التهديدات الإيرانية.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن اشتباكات متفرقة وقعت يوم الجمعة بين قوات إيرانية وسفن أميركية في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء لاحقا عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الوضع هدأ، لكنه نبه إلى احتمال تجدد الاشتباكات.

من جانبه، قال الجيش الأميركي إنه قصف سفينتين مرتبطتين بطهران كانتا تحاولان دخول ميناء إيراني، وأصابت مقاتلة أميركية مدخنتي السفينتين وأجبرتهما على العودة.

وكانت الولايات المتحدة فرضت الشهر الماضي حصارا على السفن الإيرانية.