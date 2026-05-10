وأوضح مسؤول كبير في الشرطة اليوم الأحد إن 12 من أفراد الأمن لقوا حتفهم إثر انفجار سيارة ملغومة في نقطة شرطة في شمال غرب باكستان، تلاه اشتباك مع مسلحين في مدينة بانو، بحسب رويترز.

وأضاف المسؤول أنه تم العثور على 3 أفراد أمن على قيد الحياة ونقلوا إلى المستشفى.

من جانبه، قال مسؤول شرطة بانو محمد سجاد خان لوكالة فرانس برس إن "انتحاريا اقتحم في الليلة الفائتة بسيارة محملة بالمتفجرات نقطة تفتيش للشرطة في منطقة فاتح خيل في بانو، وبعد ذلك دخل عدد من المسلحين الموقع".

وأضاف سجاد خان أن من المؤكد مقتل 12 عنصرا فيما لا يزال آخر مفقودا.