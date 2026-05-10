وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان على منصة إكس إنه "سيف أبوكشك وتياغو أفيلا من أسطول التحريض، تم ترحيلهما من إسرائيل اليوم"، دون تحديد الدولة التي توجها إليها.

وأضافت أن السلطات استكملت تحقيقاتها بشأن المواطنين الإسباني والبرازيلي، وأنها "لن تسمح بأي خرق" للحصار المفروض على غزة.

ونفى كلاهما هذه الاتهامات.

وكانت إسرائيل اعترضت في أواخر أبريل الماضي، أسطولا مكونا من 20 قاربا يحمل قرابة 175 ناشطا كان يهدف لنقل مساعدات لقطاع غزة.

وكان منظمو أسطول المساعدات، الذي يضم ناشطين مؤيدين للفلسطينيين يسعون إلى كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وتوصيل المساعدات إليه.